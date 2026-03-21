Puro flow en el Complejo del Estadio Cuscatlán con Ryan Castro

Con reportes de Blanca Moran

El colombiano Ryan Castro convirtió la noche del viernes en una auténtica fiesta urbana en El Salvador, como parte de su explosiva gira Sendé World Tour 2026, que hizo escala en el Complejo del Estadio Cuscatlán ante un público mayoritariamente joven y amante del reguetón.

El show, realizado el 20 de marzo, formó parte del recorrido latinoamericano del artista, que incluyó presentaciones consecutivas en Centroamérica . Desde tempranas horas, fanáticos colmaron el recinto, confirmando la alta expectativa que ya se había reflejado en la preventa agotada semanas antes .

Sobre el escenario, Ryan Castro desplegó su característico “flow sin pausa”, conectando de inmediato con los asistentes. El repertorio incluyó algunos de sus mayores éxitos como Mujeriego, Jordan y Quema, coreados a una sola voz por el público. Uno de los momentos más virales de la noche llegó con la interpretación de La Villa, tema que ha ganado fuerza en redes sociales y que encendió la euforia colectiva.

El espectáculo destacó por su energía constante, luces envolventes y una puesta en escena pensada para el perreo sin tregua. La interacción del artista con sus seguidores —muchos de ellos jóvenes— reforzó la cercanía que ha cultivado a través de plataformas digitales, donde su música se ha convertido en tendencia.

El paso de Ryan Castro por tierras salvadoreñas reafirma el auge del género urbano en la región y posiciona al Cuscatlán como un epicentro de grandes conciertos internacionales. Con cada presentación, el colombiano consolida su lugar entre los nombres más influyentes del reguetón actual, llevando su sello a nuevos públicos y escenarios.