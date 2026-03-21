MARN: «Sábado con calor, lluvias puntuales y Vientos Nortes»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este sábado se espera un ambiente caluroso vientos nortes y la presencia de lluvias puntuales en el territorio salvadoreño.

«Sábado con calor, lluvias puntuales y Vientos Nortes. La mañana continuará con cielo poco nublado», mencionó el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales mencionó que para la tarde se espera nubosidad en la cordillera volcánica, con lluvias puntuales. Mientras que por la noche, el cielo estará despejado.

«El viento variará entre 8 y 18 km/h, con brisas ocasionales de hasta 35 km/h. El ambiente será caluroso en el día, con una noche y madrugada ligeramente fresca», dijo el MARN.