Masacres, desapariciones y espionaje en La Plata, foco de violencia y memoria en Argentina

La Plata (Argentina), 21 mar (EFE).- Masacres, desapariciones forzadas, robo de bebés y un importante centro de espionaje ahogaron la provincia de Buenos Aires y, en particular, su capital, La Plata, durante la dictadura argentina que se inició hace 50 años y que perpetró en esta zona el 40 % de los crímenes de Estado.

Desde entonces, los organismos de derechos humanos no han cesado en la búsqueda de justicia y verdad.

El 24 de noviembre de 1976, ocho meses después del golpe militar, unos 200 efectivos del Ejército y la Policía atacaron, por tierra y aire, una casa ubicada en la calle 30 de La Plata y ejecutaron una de las masacres más recordadas: cinco asesinatos a sangre fría y el robo de una bebé, Clara Anahí Mariani Teruggi, aún desaparecida.

“En esta casa había una imprenta donde se editaba ‘Evita montonera’, una revista sobre la militancia y la represión que estaba ocurriendo. En ese ataque mueren Diana Teruggi y cuatro compañeros, y es secuestrada la nena de tres meses, que se ha probado que salió con vida envuelta en una cortina. La sacó uno de los militares”, relata Elsa Pavón, presidenta de la Asociación Anahí.

Pavón, que sustituyó en la presidencia de la Asociación a la fallecida Isabel Chorobik, más conocida como Chicha Mariani -por el apellido de su esposo- y abuela de Clara Anahí, cuenta a EFE lo que ocurrió en aquel hogar, convertido en 1996 en un museo de la memoria.

La Casa Mariani-Teruggi, también conocida como la ‘casa de los conejos’, porque la familia tenía, además de la imprenta clandestina, un negocio de conejo en escabeche, quedó congelada en el tiempo y su visita es inquietante: cientos de impactos de bala en las paredes y en el vehículo aparcado en el garaje, el gran boquete que provocó un tanque y atravesó varias estancias, restos de la imprenta, jaulas de conejos y la bañera donde se salvó de la muerte Clara Anahí. Todo intacto.

“El papá de Clara Anahí no estaba en ese momento, había ido a trabajar”, prosigue Pavón, quien explica que ocho meses después, el 1 de agosto de 1977, fue acribillado a tiros en una calle de La Plata junto a otros compañeros montoneros (guerrilleros peronistas). El caso de esta familia simboliza el escarmiento.

Daniel Enrique Mariani, padre de Anahí, tenía 29 años; y Diana Emeralda Teruggi, 25.

Represión en universidades y fábricas

La Plata y otras localidades bonaerenses siempre han acogido una importante comunidad universitaria y combativos polos industriales: “Los lugares de represión más importantes fueron las universidades y las fábricas. Por esa razón, la provincia alberga casi el 40 % de las personas detenidas y desaparecidas o ejecutadas”, expone a EFE la directora ejecutiva de la Comisión Provincial de Memoria, Sandra Raggio.

“Solo la Universidad Nacional de La Plata cuenta con más de 800 personas desaparecidas”, agrega, para luego explicar que lo que hoy es la Comisión de Memoria fue durante décadas un importante centro de espionaje.

“Este es el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, se creó en 1956, posterior al golpe de Estado al peronismo y en paralelo a la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional a nivel continental, y que se fue profundizando hasta llegar al conocido plan Cóndor. Estaba orientado a la persecución política”, resalta Raggio durante una visita de EFE al lugar, repleto de archivadores y documentos con información detallada de miles de personas, incluidos extranjeros.

Plan Cóndor y Guerra Fría

“Es el primer archivo de la represión desclasificado en América Latina”, del que se deduce que el objetivo fue “espiar a todos”: organizaciones políticas, sindicatos, universidades, pero también escuelas, centros culturales, embajadas, espacios deportivos, iglesias y periódicos. Una labor de inteligencia inscrita “en el marco de la Guerra Fría a nivel global y de persecución a los enemigos internos”, según Raggio.

Los documentos que guarda este lugar, convertido en espacio de memoria en 1998, han permitido esclarecer crímenes de lesa humanidad, reconstruir jerarquías y estructuras del aparato represivo, identificar enterramientos clandestinos e identificar a personas sepultadas como ‘NN’.

“Hay documentos que están ligados con el Plan Cóndor, una operación de articulación entre las agencias represivas del Cono Sur”, agrega la directora, al especificar que hay fichas con datos de extranjeros desde el golpe de Estado en Brasil de 1964, mucho antes de que el Plan Cóndor naciera formalmente en 1975.

Tras el golpe, “muchos brasileños pasan a nuestro país como exiliados, después se van a Chile; y toda esa circulación de militantes por el Cono Sur va a ser registrada por la agencia de inteligencia”, revela Raggio.

“Hemos aportado documentación a la investigación del Plan Cóndor, a las comisiones de la verdad y a juicios en los diferentes países”, remata la directora de la Comisión de Memoria, al resaltar que La Plata no es sólo fuente de información documental, sino también de lucha por la justicia.

No es casualidad que la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo naciera en esta ciudad, precisamente bajo el liderazgo de Chicha Mariani; tampoco que una de las películas míticas sobre la dictadura argentina, ‘La noche de los lápices’, transcurra en La Plata y que trate sobre estudiantes secuestrados y desaparecidos.

Esther Rebollo

(c) Agencia EFE