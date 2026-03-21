Habit Pilates Club impulsa el bienestar integral con innovadora jornada en Santa Ana

El impulso de espacios dedicados al bienestar integral continúa creciendo en el occidente del país. En Santa Ana, Habit Pilates Club desarrolló una jornada de alta intensidad que combinó ejercicio físico con cuidado personal, en una iniciativa que refleja la evolución del sector fitness hacia experiencias más completas y orientadas a la salud.

La actividad, realizada en alianza con la marca internacional Wella Professional, integró por primera vez en el país una sesión técnica de pilates con un enfoque de estética y autocuidado. Esta propuesta evidencia cómo las empresas del rubro están apostando por modelos que trascienden el entrenamiento tradicional para incorporar hábitos de vida saludables de manera más amplia.

De acuerdo con Joselyn Toledo, propietaria del centro, el proyecto nació con la visión de crear un espacio equipado con tecnología especializada que permitiera a hombres y mujeres ejercitarse de forma eficiente. Habit Pilates Club cuenta con seis tipos de máquinas diseñadas para trabajar fuerza, flexibilidad y control corporal desde distintos niveles de exigencia.

La jornada incluyó 45 minutos de entrenamiento guiado por instructores certificados, acompañados de ambientación musical, lo que aportó dinamismo a la experiencia. Este tipo de iniciativas responde a una tendencia creciente en la industria del fitness, donde se busca generar entornos motivacionales que favorezcan la constancia en la actividad física.

En el componente empresarial, la participación de Wella reforzó la estrategia de vincular marcas de distintos sectores bajo el concepto de bienestar integral. La entrega de productos para el cuidado capilar a las asistentes subrayó la idea de que la salud no solo se refleja en el rendimiento físico, sino también en la imagen personal.

Desde su apertura en diciembre, el centro se ha posicionado como un punto de referencia para la comunidad wellness en Santa Ana, con una oferta que combina fisioterapia, deporte y estética. La administración proyecta continuar con eventos temáticos durante 2026, apostando por fortalecer una cultura de autocuidado que impacte de forma positiva en la calidad de vida de la población.