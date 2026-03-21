Anuncian el Desafío Plaza Mundo Usulután

Con el objetivo de disfrutar en El Salvador el turismo deportivo, en un ambiente seguro y familiar, el 19 de abril se celebrará el Desafío Plaza Mundo Usulután, en #SurfCity 2, a partir de las 6:00 a.m. La actividad es organizada por Infinity Sports y patrocinada por Plaza Mundo.

Los participantes podrán inscribirse en las categorías General y Máster por un costo de $15, que incluye un kit con camiseta, dorsal, chip y medalla. Así se distribuirán en las tres distancias establecidas: 3 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros.

“Es una invitación abierta a todos los salvadoreños a vivir el deporte en su máxima expresión, en un entorno seguro, moderno y lleno de energía”, mencionó Infinity Sports.

La directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán aprovechó para reiterar a los salvadoreños sobre la importancia de cuidar los atractivos nacionales, con limpieza y respeto por la cultura local.