Cacahuatique golea a Inter FA

La Liga Mayor de Fútbol de El Salvador dejó resultados contundentes en su más reciente jornada, donde Cacahuatique protagonizó la goleada más destacada tras imponerse 5-0 sobre Inter FA.

El conjunto oriental dominó el encuentro de principio a fin, mostrando solidez ofensiva y aprovechando sus oportunidades para firmar una victoria amplia que lo impulsa en la tabla.

En otro compromiso, Isidro Metapán consiguió un triunfo ajustado de 1-0 ante Municipal Limeño, en un duelo cerrado que se definió por detalles.

Los caleros lograron mantener el orden defensivo y asegurar los tres puntos en casa, consolidando su posición en la competencia.