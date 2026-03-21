Hombre acusado de estafar con boletos aéreos seguirá en detención provisional

Edgar Omar Revelo Álvarez continuará en detención provisional mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, por presuntamente estafar a 23 personas mediante la venta fraudulenta de boletos aéreos.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado utilizaba redes sociales para hacerse pasar por empleado de una aerolínea, ofreciendo supuestas promociones como boletos a bajo costo, pago únicamente de impuestos o incluso paquetes 2×1.

Las víctimas realizaban transferencias de dinero; sin embargo, tras recibir los pagos, Revelo Álvarez interrumpía toda comunicación sin entregar los servicios ofrecidos.

Según el informe fiscal, el monto total estafado asciende a $50,491.04.

El acusado también ha enfrentado otro proceso en perjuicio de 14 víctimas adicionales y permanece a la espera de nuevos procesos judiciales por hechos similares.