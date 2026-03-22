GALERIA | Grupo Firme hace historia en el territorio salvadoreño

Grupo Firme volvió a encender el cielo del estadio Cuscatlán, la banda de la música regional mexicana con la «Última Peda Tour» puso a todos los salvadoreños quienes asistieron a la velada a corear y bailar sus éxitos musicales.
Éxitos musicales como «Ya Supérame», «El Tóxico», «En Tu Perra Vida» y «El Amor No Fue Pa’ Mí», volvieron a sonar a todo volumen en el territorio salvadoreño este 21 de marzo.
Algunos salvadoreños que participaron en la velada llegaron con outfits de vaqueros, representando el genero musical que la banda canta.
Entre outfits vaqueros y mucha alegría, así se vive la previa del concierto de Grupo Firme 🎤✨ El Salvador listo para cantar a todo pulmón ¡Que onda perdida! 🎶 pic.twitter.com/Oa86oTA3BI— El Metropolitano (@ElMetroDigital) March 22, 2026