GALERIA | Grupo Firme hace historia en el territorio salvadoreño

Grupo Firme volvió a encender el cielo del estadio Cuscatlán, la banda de la música regional mexicana con la «Última Peda Tour» puso a todos los salvadoreños quienes asistieron a la velada a corear y bailar sus éxitos musicales.

Éxitos musicales como «Ya Supérame», «El Tóxico», «En Tu Perra Vida» y «El Amor No Fue Pa’ Mí», volvieron a sonar a todo volumen en el territorio salvadoreño este 21 de marzo.

Algunos salvadoreños que participaron en la velada llegaron con outfits de vaqueros, representando el genero musical que la banda canta.