Inauguran diplomado en Políticas Públicas en la UES

Por: Kevin Reyes

La Universidad de El Salvador (UES), a través de la Facultad de Ciencias Económicas, inauguró el pasado sábado 14 de marzo el Diplomado Especializado en Políticas Públicas, una iniciativa académica orientada a fortalecer las capacidades de profesionales interesados en el análisis y la gestión del sector público.

Este programa de estudios se deriva de la Maestría en Políticas Públicas impartida por la Facultad y surge como respuesta a la necesidad de ofrecer herramientas que permitan comprender y transformar las dinámicas del sector público desde una perspectiva ética, transparente y orientada a resultados.

El diplomado forma parte del programa de formación continua que busca impulsar la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas UES. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo de una gestión pública más eficiente y transparente, mediante la capacitación de los profesionales inscritos en este plan de estudios, explicó su coordinadora, Gilma Lizama.

Las clases serán impartidas por expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con los participantes del diplomado, fortaleciendo así su formación en el ámbito de las políticas públicas.

El plan de estudios está estructurado en seis módulos. Cuatro de ellos son de carácter teórico y se desarrollarán bajo un enfoque participativo, mientras que los dos restantes estarán orientados a la especialización en finanzas públicas. A lo largo del programa, los participantes podrán profundizar en temas relacionados con el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como en aspectos vinculados con la modernización y digitalización de los servicios públicos.