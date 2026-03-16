BCIE gestiona nueva reducción en tasas de interés

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se encuentra gestionando una nueva reducción en las tasas de interés aplicables a los préstamos del sector público soberano, la cual entraría en vigor a partir del 1 de junio de 2026.

Dicha reducción ascendería a 15 puntos básicos (pbs) y aplicaría tanto a operaciones vigentes como a nuevas aprobaciones. Este será el tercer año consecutivo en que el Banco traslada eficiencias en su costo de fondos directamente a sus países miembros, alcanzando un beneficio acumulado de entre 80 y 95pbs, generando alivios tangibles para los presupuestos nacionales.

Esta iniciativa se sustenta en el fortalecimiento de la rigurosidad técnica en la gestión financiera del Banco y en la continua optimización de su hoja de balance, así como en las importantes eficiencias alcanzadas recientemente en sus costos de captación. Entre estas destacan las emisiones globales Benchmark realizadas por US$2,000 millones, la mayor captación en la historia del BCIE, y una colocación por £500.0 millones en el mercado Sterling del Reino Unido, ambas ejecutadas en enero de 2026 y en condiciones significativamente más favorables que las anticipadas por el mercado. Estas operaciones se complementaron con una emisión realizada al cierre de febrero en el mercado mexicano por MXN3,000 millones, también colocada en condiciones altamente competitivas.

Estos resultados reflejan la confianza sostenida de los inversionistas internacionales en la solidez financiera del BCIE y forman parte de un año particularmente destacado para la institución, que incluyó el mayor nivel de utilidades en su historia, cinco acciones positivas de calificación crediticia, entre ellas la histórica mejora a “AA+” por parte de S&P Global Ratings y Japan Credit Rating Agency, así como avances significativos en eficiencia operativa institucional.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó que “mantenemos el firme compromiso de que las optimizaciones en los costos de captación y la eficiencia operativa se traduzcan en beneficios concretos, en línea con nuestro mandato de trasladarlas oportunamente a nuestros países prestatarios.

Con esta iniciativa, el BCIE continúa fortaleciendo su rol como el motor de transformación positiva de los países que sirve, asegurando nuestro rol como la principal fuente de recursos multilaterales en la región.