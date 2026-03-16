La Selecta anuncia convocatoria para la fecha FIFA de marzo

La Selección de fútbol de El Salvador anunció por medio de redes sociales la convocatoria de jugadores para la fecha FIFA de marzo de 2026.

De acuerdo con la información oficial, los futbolistas citados deberán presentarse el lunes 23 de marzo a las 12:00 del mediodía en la Villa Selecta para iniciar la concentración.

Entre los convocados destacan los porteros Mario González y Geonathan Barrera. En la línea defensiva fueron llamados, entre otros, Julio Sibrián, Jefferson Valladares, Lizandro Claros, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez, Diego Flores, Rudy Clavel y Cristian Martínez.

En el mediocampo figuran Marcelo Díaz, José Portillo, Leonardo Menjívar, Mauricio Cerritos, Kevin Reyes, Jairo Henríquez, Noel Rivera, Mayer Gil, Nathan Ordaz y Gabriel Arnold.

Mientras que en la delantera fueron convocados Emerson Mauricio, Styven Vásquez y Brayan Gil.