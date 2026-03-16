VIDEO | Danny Amaya, el salvadoreño que transformó un pequeño escritorio en su propio negocio

Desde muy pequeño, el salvadoreño Danny Amaya dejó su tierra natal en Morazán para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Como muchos migrantes, su historia comenzó con desafíos, sacrificios y la incertidumbre de construir un futuro lejos de casa. Hoy, mucho tiempo después, Amaya se ha convertido en un ejemplo de perseverancia para la comunidad salvadoreña en el exterior.

Amaya es fundador de Onoria Consulting Services, una empresa que brinda servicios integrales de impuestos, notaría y traducciones. Con más de 15 años de experiencia, su compañía se ha consolidado como un aliado confiable para personas y familias que necesitan apoyo en trámites legales y fiscales en Estados Unidos.

“Todo comenzó alquilando un pequeño escritorio”, recuerda Amaya al hablar sobre sus primeros pasos como emprendedor. Desde ese espacio modesto empezó a atender a sus primeros clientes, construyendo poco a poco una reputación basada en la confianza y el trabajo bien hecho. Con el paso de los años, ese esfuerzo constante le permitió ampliar su cartera de clientes y establecer su propio local.

Actualmente, Onoria Consulting Services ofrece desde preparación precisa de impuestos hasta autenticación de documentos y traducciones profesionales, servicios respaldados por un equipo comprometido en brindar soluciones confiables a la comunidad.

Además de su labor empresarial, Amaya también ha incursionado en la escritura. Recientemente publicó el libro “Sueño o pesadilla americana? Tú decides”, una obra en la que comparte reflexiones y experiencias relacionadas con la vida de los migrantes y los retos que enfrentan al buscar oportunidades en Estados Unidos.

Para Amaya, su historia es una prueba de que la disciplina y la constancia pueden abrir caminos incluso en los escenarios más difíciles. Desde Morazán hasta el mundo empresarial en Estados Unidos, su trayectoria continúa inspirando a otros salvadoreños que persiguen sus propios sueños lejos de casa.

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