Alcalde de La Paz Oeste no va de candidato en elecciones 2027

El alcalde del municipio de La Paz Oeste, Salvador Menéndez, anunció este lunes que no participará en las elecciones municipales de 2027, decisión con la que marca el cierre de su carrera política al finalizar su actual período. El edil ejerce el cargo bajo la bandera del partido GANA.

El jefe municipal explicó que su decisión responde principalmente a motivos personales y familiares, luego de dedicar gran parte de su vida al trabajo público y a la administración municipal. El edil estuvo frente a la comuna por 5 periodos.

“Para mí es un momento doloroso y duro. Tengo 74 años de edad y no he gozado a mi familia, no la he disfrutado porque soy un hombre de trabajo”, expresó Menéndez al explicar las razones de su retiro de la política.

Durante su gestión, Menéndez ha destacado por impulsar acciones relacionadas con la protección ambiental en el distrito de San Luis Talpa. Entre los casos más relevantes mencionó la presión ejercida para que una empresa retirara barriles con sustancias tóxicas que, según denuncias locales, provocaron la muerte de decenas de habitantes en la zona.

Asimismo, el funcionario resaltó la construcción de una clínica y un laboratorio municipal que actualmente brindan servicios médicos gratuitos para la población de La Paz Oeste.

El alcalde aseguró que durante el tiempo que resta de su administración intensificará su trabajo para ejecutar más obras en los distintos distritos que conforman el municipio.

En una entrevista televisiva, Menéndez también afirmó que el proceso de reorganización municipal le ha permitido detectar irregularidades en administraciones pasadas. Como ejemplo mencionó que en una alcaldía encontraron únicamente tres vehículos oficiales, mientras en la planilla aparecían registrados hasta 50 motoristas.