Todos los ganadores de los Oscar 2026: uno por uno, la lista completa de la gran noche de Hollywood

LA NACION

La cuenta regresiva llegó a su fin para la tan esperada entrega de los premios Oscar, que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción del comediante Conan O’Brien.

Una batalla tras otra, una de las más nominadas y una de las favoritas de la temporada, obtuvo la estatuilla más codiciada, la de Mejor película, mientras que Paul Thomas Anderson fue galardonado por Mejor dirección por el mismo film. Michael B. Jordan fue el vencedor en la categoría de Mejor actor protagónico por su interpretación en Pecadores, y Jessie Buckley hizo lo propio como Mejor actriz protagónica.

Ganadores

Mejor película

Una batalla tras otra

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Mejor actor protagónico

Michael B. Jordan, Pecadores

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Mejor película animada

Las guerreras del K-Pop

Mejor cortometraje animado

The Girl Who Cried Pearls

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Mejor casting

Una batalla tras otra

Mejor cortometraje

Hubo un empate y la Academia entregó dos premios en esta categoría: The Singers y Deux personnes échangeant de la salive (con la productora argentina Violeta Kreimer)

Mejor actor de reparto

Sean Penn, Una batalla tras otra

Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra

Mejor guion original

Pecadores

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Mejor documental

Mr. Nobody Against Putin

Mejor sonido

F1: la película

Mejor edición

Una batalla tras otra

Mejor fotografía

Pecadores

Mejor película internacional

Valor sentimental