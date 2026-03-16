Todos los ganadores de los Oscar 2026: uno por uno, la lista completa de la gran noche de Hollywood

La cuenta regresiva llegó a su fin para la tan esperada entrega de los premios Oscar, que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción del comediante Conan O’Brien.
Una batalla tras otra, una de las más nominadas y una de las favoritas de la temporada, obtuvo la estatuilla más codiciada, la de Mejor película, mientras que Paul Thomas Anderson fue galardonado por Mejor dirección por el mismo film. Michael B. Jordan fue el vencedor en la categoría de Mejor actor protagónico por su interpretación en Pecadores, y Jessie Buckley hizo lo propio como Mejor actriz protagónica.
Ganadores
Mejor película
Una batalla tras otra
Mejor actriz protagónica
Mejor actor protagónico
Michael B. Jordan, Pecadores
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Mejor película animada
Las guerreras del K-Pop
Mejor cortometraje animado
The Girl Who Cried Pearls
Mejor diseño de vestuario
Frankenstein
Mejor maquillaje y peinado
Frankenstein
Mejor casting
Mejor cortometraje
Hubo un empate y la Academia entregó dos premios en esta categoría: The Singers y Deux personnes échangeant de la salive (con la productora argentina Violeta Kreimer)
Mejor actor de reparto
Sean Penn, Una batalla tras otra
Mejor guion adaptado
Una batalla tras otra
Mejor guion original
Pecadores
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Mejores efectos visuales
Avatar: fuego y cenizas
Mejor cortometraje documental
Todas las habitaciones vacías
Mejor documental
Mr. Nobody Against Putin
Mejor sonido
F1: la película
Mejor edición
Una batalla tras otra
Mejor fotografía
Pecadores
Mejor película internacional
Valor sentimental