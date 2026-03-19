La Selecta femenina vence 4-0 a Nicaragua en el premundial Sub-17

La Selecta femenina avanza un paso más para el sueño mundialista. La Sub-17 femenina derrotó 4-0 a Nicaragua sumando su primera victoria dejando un duelo decisivo en contra de Canadá quien también esta invicto.

La Selecta empezó con el festín de goles desde los primeros 20 minutos de juego, Melanie Menjívar al 16′ puso el 1-0 y 10 minutos después Valentina Alvarenga 26´ anotó el segundo tanto con una ventaja de dos en el marcador.

Para el segundo tiempo, Arianna Jones al 53´ firmó el 3-0 y Kaylen Álvarez 70´ termino de sentenciar la victoria de 4-0 ante Nicaragua.

Con este resultado, El Salvador se mantiene en segundo lugar con 4 puntos, mientras que Canadá lidera el grupo con 6 puntos. El próximo partido la Sub-17 se jugará el pase al mundial contra el cuadro norteamericano.