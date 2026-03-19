Realizan labores de enfriamiento en predio con vegetación seca en Los Planes de Renderos

Elementos de emergencia realizaron labores de enfriamiento en un predio baldío con abundante vegetación seca, ubicado sobre la calle antigua a Huizúcar, en el sector de Los Planes de Renderos, en San Salvador.

Las acciones se llevaron a cabo con el objetivo de evitar una posible reignición en la zona, tras registrarse un incendio en el lugar.

«Refrescamos predio baldío con abundante vegetación seca en calle antigua a Huizúcar, sector de Los Planes de Renderos, San Salvador. Realizamos labores de enfriamiento para evitar reignición», manifestó Cuerpo de Bomberos

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones busca reducir riesgos y prevenir nuevos focos que puedan poner en peligro a la población cercana.