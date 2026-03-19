MARN: «Jueves con temperaturas máximas de 37° C»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se espera que las temperaturas máximas alcancen los 37 grados centígrados, y hasta 50 km/h en ráfagas de viento.
«Jueves con temperaturas máximas de 37° C y vientos con ráfagas de hasta 50 km/h», mencionó la Cartera de Medio Ambiente.
Además, el MARN manifestó que para horas de la tarde y noche se esperan lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en la zona centro y oriente.
📌 #ElObservatorioInforma | Jueves con temperaturas máximas de 37° C y vientos con ráfagas de hasta 50 km/h.🌡️☀️🍃— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) March 19, 2026
Para horas de la tarde y noche se esperan lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en la zona centro y oriente.☔️
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