Capturan a dos mujeres acusadas del delito de tráfico ilícito

La Fiscalía General de la República (FGR), hizo efectiva la orden de captura de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano, quienes están acusadas del delito de tráfico ilícito.

«En un trabajo coordinado con la PNC, se llevó a cabo un allanamiento al interior de un mesón de San Salvador Centro, en el cual se encontraron drogas ocultas bajo materiales de construcción», mencionó la FGR.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la FGR, Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas.

Además, decomisaron $780 dólares en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga.