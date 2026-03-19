Capturan a presunto pandillero de la MS-13 en La Paz

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales que en coordinación con la Fuerza Armada realizaron la captura de Rafael Antonio Coto, quien es presunto pandillero de la MS13, en el departamento de La Paz.

«En el departamento de La Paz capturamos junto a la FUERZA ARMADA a Rafael Antonio Coto, pandillero de la MS13», indicó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, Tiene un tatuaje de su pandilla en la espalda que intentó ocultarlo, pero por medio de nuestro sistema ONI se comprobó que es un terrorista.

Además, mencionaron que el detenido será imputado por agrupaciones ilicitas.