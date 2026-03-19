Rodolfo Delgado sobre CREDICASH: «Se trata de un esquema piramidal»

El Fiscal General, Rodolfo Delgado por medio de una conferencia de prensa brindó detalles sobre el esquema fraudulento que se usaba bajo el nombre “CREDICASH”, tras una alerta de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que acusaba a un individuo de captar fondos de los salvadoreños.

«El imputado ha sido identificado como Gerson Adriel Orellana Ayala, ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos, ambos en prejuicio del orden socioeconómico y particularmente en prejuicio de las personas que le confiaron su dinero a esta persona», mencionó el Fiscal General.

Según Delgado, es un sistema donde las personas se les promete ganar dinero rápido, con intereses altos y sin riesgo. Eso genera confianza. Algunas personas incluso reciben pagos al inicio que les hace creer que todo funciona bien.

«Ese dinero que se paga como ‘ganancia’ no proviene de ningún negocio real. No hay inversiones, no hay actividad económica que respalde esos rendimientos», detalló.

«El dinero sale de otras personas que van entrando después, es decir, los nuevos participantes. Ese sistema solo se sostiene mientras sigue entrando gente nueva. Además, se utilizó un mecanismo para dar apariencia de legalidad: La firma de contratos de mutuo ante notario. Esto hizo que muchas personas sintieran que su dinero estaba protegido», agregó Rodolfo Delgado.