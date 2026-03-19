Comisión Política inicia estudio para la validación de la implementación de cadena perpetua 

Luego de que 59 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran, en la plenaria 102, reformar el artículo 27 de la Constitución de la República para implementar el castigo de cadena perpetua en los delitos de homicidio, violación y terrorismo, la Comisión Política inició el proceso de estudio de la ratificación de dicha modificación.

Además, inició el análisis de los cambios al Código Penal, a la Ley contra Actos de Terrorismo, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para homologarlas con la enmienda a aplicar y así garantizar que no existan vacíos.

Este castigo perpetuo forma parte de las herramientas jurídicas que velan por la protección y seguridad de la población, pues se suma al régimen de excepción —vigente desde el 27 de marzo de 2022— y a las diversas fases del Plan Control Territorial, con las que se les devolvió el territorio a los salvadoreños.

“Lo que buscamos es homologar los cuerpos normativos y así vamos a asegurar la vida de los salvadoreños. Vamos a seguir protegiendo el orden público y la paz social. Es importante la prevención de delitos que pone en riesgo el orden social y la tranquilidad de los habitantes de nuestro país”, comentó el presidente de la Comisión Política, diputado Ernesto Castro.

Sobre esto, el legislador Caleb Navarro también comentó que: “Esta reforma es permitir la cadena perpetua, pero una vez aprobado esto se debe armonizar y engranar las leyes secundarias con la Constitución de la República y acá están incluidos los tres tipos de delitos que se castigarán con esta pena de prisión”.

El Salvador, el noveno país latino con castigos de por vida

El Salvador se convierte en el noveno país de Latinoamérica en sostener este tipo de castigo en el Código Penal, pues ingresó a la lista en donde figura México, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú, Cuba y Colombia, que también aprobó la cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores de edad.

A nivel mundial, la medida existe en más de 180 países, ya sea como prisión vitalicia o revisable. Países como Estados Unidos, China, Reino Unido, India y Sudáfrica aplican esta pena máxima de carácter definitivo.

Invitados para estudio de ratificación y homologación de leyes

El presidente Castro propuso cuatro sesiones de trabajo más, con el objetivo de recibir a funcionarios que se relacionan con la temática. Tras ser aprobadas por unanimidad, la calendarización de la misma quedó de la siguiente manera:

El 19 de marzo, los parlamentarios recibirán al Gabinete de Seguridad, liderado por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro; el 20 de este mismo mes al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; mientras que el 23 de marzo al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Mejía; finalmente, el 24 de marzo será la reunión final de la comisión para culminar el estudio. Ese día, los diputados determinarán si se emiten los cinco dictámenes favorables o no.