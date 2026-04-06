Sorprenden a sujeto mientras transportaba droga bajo el asiento de su moto

Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador ubicaron a un hombre en posesión de varias porciones de droga mientras se conducía en motocicleta por la calle Celis, en San Salvador.

El detenido fue identificado como Herver Amílcar Rodríguez, a quien se le encontraron 21 porciones de marihuana ocultas debajo del asiento del vehículo en el que se transportaba.

Tras el procedimiento, el sujeto será remitido a las autoridades correspondientes para enfrentar cargos por posesión de sustancias ilícitas.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar involucrarse en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, recordando que este tipo de delitos conlleva sanciones penales.