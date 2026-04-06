Dragón y FAS abrirán los octavos de final de la Copa Presidente GanaPlay

El partido Dragón contra Club Deportivo FAS abrirá este martes la fase de partidos de ida de los octavos de final de la Copa Presidente GanaPlay 2026, jornada en la que también se enfrentarán Zacatecoluca e Inter FA y Alianza contra Isidro Metapán.

El equipo escupefuego, uno de los clasificados de la Segunda División, recibirá al líder de la Liga Mayor a las 3:00 de la tarde en el estadio Juan Francisco Barraza.

El asociado santaneco finalizó líder invicto del grupo E, mientras que su rival en turno avanzó como uno de los mejores terceros lugares. En el Estadio Nacional Las Delicias, Zacatecoluca se medirá a Inter FA a las 5:00 de la tarde en un duelo entre equipos de la Primera División.

El cuadro tecleño clasificó solvente a esta instancia con 7 puntos en el grupo F y tendrá como rival a un equipo viroleño que se metió a la llave como uno de los mejores terceros lugares, tras lograr 4 puntos en el grupo D, donde compartió con Alianza y Batanecos.

El tercer juego de octavos de final del martes tendrá como protagonistas a Alianza y Metapán, que se verán las caras en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, a las 7:00 p.m.

El equipo albo fue segundo en el grupo D por detrás de Batanecos, de Segunda División, pero para esta etapa hace borrón y cuenta nueva.

Por su parte el equipo metapaneco cumplió con la tarea de sellar el pase como líder del grupo F con 7 unidades.