Encuentran sin vida a joven de 25 años en La Unión

Autoridades se encuentran procesando la escena donde fue localizado sin vida un joven en el municipio de Conchagua.

La víctima fue identificada como Emmanuel Ramírez Sorto, de 25 años de edad. Al lugar acudieron elementos de la Policía Nacional Civil, junto a personal de la Fiscalía General de la República y Medicina Legal, quienes realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.

De acuerdo con información preliminar, el fallecimiento ocurrió por causas aún no confirmadas.