Hombre fallece tras chocar contra camión en carretera del Litoral

Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes luego de impactar el pick up en el que se conducía contra la parte trasera de un camión que transportaba gas, sobre la Carretera del Litoral.

El hecho se registró en las cercanías del desvío hacia El Maderal, en el departamento de Sonsonate. De acuerdo con información preliminar, la fuerza del impacto provocó la muerte inmediata del conductor del pick up.

Autoridades se hicieron presentes en la zona para realizar la inspección correspondiente y determinar las causas del accidente.