Mataeo Smith & Brigid Brown

Irán ha atacado la «mayor planta petroquímica» de Israel, según declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado publicado en Telegram a primera hora del lunes.

Katz añadió que los oficiales de las FDI han recibido instrucciones de atacar la infraestructura energética iraní «con toda la fuerza posible». El ataque se produce tras la amenaza proferida apenas un día antes por el presidente Donald Trump de atacar la infraestructura energética y desatar el «infierno» en Irán si los funcionarios no cumplían con las exigencias estadounidenses, que incluyen la reapertura del crucial estrecho de Ormuz.

Sin embargo, parece que los funcionarios de Teherán se están preparando para tal ataque y emitieron sus propias advertencias a los estadounidenses el domingo por la tarde, afirmando que el «suicidio de Trump» resultará en violencia en «territorio estadounidense» en un mensaje amenazante en Telegram.

Además, Teherán prometió intensificar los ataques contra los aliados estadounidenses en Oriente Medio.

Según el presidente Trump, quien publicó un mensaje incendiario y lleno de improperios en Truth Social, la nación asediada tiene hasta las 8 de la tarde del martes 7 de abril para llegar a un acuerdo con Estados Unidos o se enfrentará a ataques contra centrales eléctricas y puentes cruciales.

«El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos loco, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP», escribió el Domingo de Pascua.