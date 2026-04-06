Trump eleva sus amenazas contra Irán: «Podemos destruir un país entero en una noche»

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado en una conferencia de prensa el lunes por la noche, su ultimátum de 48 horas para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El plazo vence el martes 7 de abril a las 20:00. Trump asegura que el plazo de este martes por la noche para que Teherán se pliegue a sus exigencias es «improrrogable». Trump advirtió de que Irán podría ser «eliminado en una sola noche» si fracasan las negociaciones en curso, en medio de la escalada de tensiones.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio señales de una mayor escalada, indicando que la magnitud de la acción militar estaba aumentando. «Hoy se registrará el mayor número de ataques desde el primer día», declaró. «Mañana, incluso más que hoy». Trump ha amenazado con ataques contra centrales eléctricas iraníes y otras infraestructuras críticas si no se llega a un acuerdo.

Operación de rescate masiva tras el derribo de un piloto

Trump también detalló el rescate de un piloto militar estadounidense derribado por fuerzas iraníes, describiendo una operación a gran escala con un importante despliegue militar. Según el presidente, el oficial presentaba una hemorragia profusa, pero logró ascender por terreno montañoso y contactar con las fuerzas estadounidenses.

En la misión participaron un total de 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna y 13 aviones de rescate. Trump afirmó que la operación también incluyó esfuerzos para despistar a las fuerzas iraníes sobre la ubicación de la búsqueda.

El presidente de EE.UU. amenazó además con emprender acciones legales contra el medio de comunicación que publicó los detalles del incidente, advirtiendo de una posible pena de cárcel si no se revelaba la fuente. «Vamos a averiguarlo. Es seguridad nacional. Y quien publicó la noticia irá a la cárcel si no habla», declaró Trump, calificando al informante de «enfermo».

Trump: «No podemos consentir que tengan armas nucleares»

Trump asegura que los iraníes piden a los estadounidenses que sigan bombardeando pese a que «las bombas caen junto a sus casas» porque «quieren libertad». «Están dispuestos a sufrir», aseguró Trump en rueda de prensa cuando una periodista le preguntó si bombardear infraestructura civil no es castigar a la población civil.

El republicano ha afirmado que en Irán se ha llevado a cabo un cambio de régimen con nuevos líderes «que son más inteligentes que los anteriores» tras la operación de Washington en Oriente Medio. «No podemos consentir que tengan armas nucleares», ha sentenciado el magnate, quien dice tener el mejor plan del mundo para la región, aunque no puede compartirlo con los medios.

Irán rechaza el alto el fuego ante la inminencia del plazo impuesto por Trump

Según la agencia estatal de noticias IRNA, Irán rechazó el lunes la propuesta de un alto el fuego de 45 días y, en su lugar, exigió el fin definitivo de la guerra. Teherán comunicó su postura a Estados Unidos a través de Pakistán, que actúa como intermediario clave. El mensaje incluía, según se informa, una respuesta de 10 puntos con propuestas de reconstrucción y el levantamiento de las sanciones.