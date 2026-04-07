Alianza vence a Metapán y encamina su boleto en la Copa Presidente 

Alianza hizo la tarea en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González y se apuntó un triunfo de 3-1 ante Isidro Metapán en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Presidente GanaPlay 2026.

Un primer tiempo sólido y un buen cierre le aseguraron al conjunto capitalino una victoria cómoda ante un rival aguerrido. El equipo albo fue segundo en el grupo D por detrás de Batanecos, de Segunda División, pero para esta etapa mostró otra cara.

Por su parte, el equipo metapaneco cumplió con la tarea de sellar el pase como líder del grupo F con 7 unidades, pero en este encuentro pagó caro sus errores y reaccionó tarde.

El 1-0 surgió de una acción de Menjívar en el centro, cedió el balón a Noel Rivera, quien corrió por la banda izquierda y apareció Moura en el centro del área solo para empujar la esférica. No terminó de asimilar el gol Metapán cuando una mala salida propició el segundo tanto del equipo blanco, al 22′.

Alianza colocó el 3-0 al minuto 72 con otra acción colectiva en la que intervino Narciso Orellana con un pase a Juan Carlos Portillo y puso un centro preciso a Luis Tobar, que impulsó el balón a la red con un toque suave. Los jaguares descontaron hasta el minuto 78 con una maniobra individual de Jonathan Urrutia y el panorama se les complicó con una expulsión.

El partido de vuelta se jugará el martes 21 de abril en el Estadio Jorge “Calero” Suárez (5:00 p.m.).