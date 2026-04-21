Autoridades procesan a 486 líderes de la MS-13 por crímenes cometidos entre 2012 y 2022

Un total de 486 cabecillas de la estructura criminal MS-13 enfrentan este día una audiencia abierta en la que son acusados de haber ordenado y coordinado más de 47,000 delitos a nivel nacional entre los años 2012 y 2022.

De acuerdo con las autoridades, estos hechos delictivos fueron ejecutados por miembros de la estructura bajo órdenes directas de sus líderes, quienes durante años operaron de forma sistemática, generando temor y luto en miles de familias salvadoreñas.

El proceso judicial representa uno de los golpes más significativos contra esta organización, al llevar ante la justicia a quienes dirigían las operaciones criminales en el país. Asimismo, este avance es resultado de la implementación de diversas herramientas legales y del Régimen de Excepción, medidas que han fortalecido la capacidad operativa del Estado, así como los mecanismos de investigación y respuesta ante estructuras criminales.

Las autoridades destacan que este proceso marca un paso importante en el desmantelamiento de una red que durante años mantuvo presencia a nivel nacional.

Se les imputan crímenes que marcaron al país:

● Homicidios y feminicidios.

● Extorsión y narcotráfico.

● Desapariciones y tráfico de armas.

Además, son procesados por rebelión al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, desafiando la autoridad del Estado y atentando contra la soberanía nacional y el orden constitucional.

Entre estos criminales se encuentran los responsables de la ola de violencia ordenada en el 2022. Este hecho dejó 86 víctimas que marcaron un punto de quiebre en la respuesta del Estado.

413 cabecillas ya se encuentran en prisión y otros 73 tienen órdenes de captura activas.