Capturan a sospechoso de feminicidio tras crimen en Santa Ana

Las autoridades informaron sobre la captura de un hombre identificado como Diego Santos, señalado como el principal sospechoso del asesinato de una mujer de 28 años ocurrido en Santa Ana.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró el domingo 19 de abril en una vivienda, donde la víctima fue atacada con arma blanca, provocándole la muerte.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó que gracias al trabajo de inteligencia de la Policía Nacional Civil y la coordinación con autoridades de Guatemala, el presunto responsable fue ubicado y capturado.

La Policía Nacional Civil (PNC), destacó: «La víctima es una mujer de 28 años de edad quien fue lesionada con arma blanca.»

Las autoridades reiteraron que el detenido será puesto a la orden de la justicia para enfrentar el proceso correspondiente por este crimen. Asimismo, enfatizaron que continuarán las acciones para garantizar que hechos de violencia como este no queden impunes.