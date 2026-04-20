Cinco lesionados en fuerte accidente sobre la autopista a Comalapa

Al menos cinco personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente de tránsito registrado sobre la autopista a Comalapa, en las cercanías del Instituto Simón Bolívar, en Santo Tomás.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió cuando un camión impactó a otro, provocando que uno de los vehículos terminara fuera de la carretera.

Al lugar acudieron socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccionales Santa Anita y Antiguo Cuscatlán, quienes brindaron atención a las víctimas. Uno de los lesionados quedó atrapado entre los hierros retorcidos de uno de los camiones, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de socorristas y personas que se encontraban en la zona para lograr su liberación.

Posteriormente, una de las víctimas fue trasladada por Cruz Verde hacia un centro asistencial, mientras que otros afectados fueron llevados a hospitales con el apoyo de diferentes cuerpos de socorro.

Las autoridades mantienen presencia en la zona para realizar las inspecciones correspondientes y determinar las causas del accidente.