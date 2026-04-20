Sin Bandera vuelve a El Salvador: la noche más romántica del 2026

El reconocido dúo Sin Bandera volverá a presentarse en San Salvador como parte de su gira “Escenas Tour”, generando gran expectativa entre sus seguidores.

El concierto está programado para el 23 de abril de 2026 a las 8:00 de la noche en el Complejo Cuscatlán, donde los asistentes podrán disfrutar tanto de su nueva producción musical “Escenas” como de sus más grandes éxitos.

Localidades y precios

Mesa Diamante $175

Mesa Oro $125

Preferencial $75

General $35

Durante el espectáculo, el público podrá corear canciones icónicas como “Entra en mi vida”, “Que lloro”, “Kilómetros” y “Mientes tan bien”, temas que han marcado a varias generaciones. La venta de boletos se realiza a través de Smart Ticket, donde incluso se reportó alta demanda durante la preventa, lo que refleja el interés del público por el regreso del dúo.

Este concierto marca el retorno de Sin Bandera a El Salvador luego de varios años, siendo su última presentación en el país en 2017.