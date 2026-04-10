Capturan a “Tontín”, palabrero de la MS-13 con amplio historial criminal

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto la detención de Mario Ernesto Reyes Hernández, alias Tontín, es un palabrero de la MS13, con un amplio historial delictivo:

▪️Homicidio agravado: 2008, 2010 y 2012

▪️Extorsión, 2008

▪️Favorecimiento a la evasión, 2010

▪️Organizaciones terroristas, 2019

Las autoridades destacaron que está perfilado como el distribuidor de droga de la pandilla y al momento de su captura se le incautaron $1,500 en efectivo y 3 celulares.

Fue intervenido por la Fuerzas Especiales en el km 11 de la autopista a Comalapa, en San Marcos, San Salvador Sur.

Alias Tontín, de la clica Veinticinco de Abril Locos Salvatruchos, será remitido por agrupaciones ilícitas.