Menor hondureño es interceptado con contenido de pandillas en frontera de La Unión

Un menor de 17 años, de nacionalidad hondureña, fue ubicado por soldados del Comando Sumpul de la Fuerza Armada de El Salvador en un punto fronterizo no habilitado en el oriente del país.

El procedimiento se realizó en el sector conocido como El Basurero, en Pasaquina, donde las autoridades detectaron al joven con imágenes alusivas a la pandilla MS-13 almacenadas en su teléfono celular.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de acciones forman parte de los controles para prevenir el ingreso de estructuras criminales al territorio nacional y evitar que jóvenes sean vinculados a actividades ilícitas.

Las instituciones de seguridad reiteraron su compromiso de mantener operativos permanentes en zonas fronterizas, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar el resurgimiento de grupos pandilleriles en el país.