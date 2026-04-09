Junior H encenderá los escenarios salvadoreños en mayo

El cantante de corridos tumbados, Junior H, llegará a El Salvador, como parte de su gira: «LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026», este próximo 16 de mayo del 2026, donde ofrecerá un concierto en el Parque de Pelota, San Salvador.

Sus fanáticos están a la espera de vivir una experiencia única, junto a Junior y Cosmo Producciones. Las entradas ya están a la venta en Fun Capital, para asegurar sus puesto y no perderse sus grandes éxitos.

“Vamos a prepararles un set completo, que se lleven un buen sabor de boca y sobre todo que se lleven esas raíces que traemos: la música mexicana”, manifestó el cantante.

En palabras del artista, “es un honor saber que tenemos muchos fans ahí en El Salvador; y compartir escenario con ustedes. Nuestra misión es que se lleven un buen rato agradable y que escuchen nuestra música mexicana, nuestro estilo”.

En la misma entrevista, el cantante expresó su emoción por llegar al país tras cerrar una de las más exitosas de 2025 en Estados Unidos y México.