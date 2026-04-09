Hombre es detenido tras lesionar a otro con una piedra en San Miguel

Un hombre fue detenido luego de lesionar a otra persona con una piedra durante un altercado ocurrido en San Miguel Centro.

El hecho se registró sobre la 10ª Avenida Norte, en las cercanías de la terminal de buses, donde, según información preliminar, ambos involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

El agresor fue identificado como Bismarck Filiberto Casco Fonseca, de nacionalidad nicaragüense, quien habría atacado a la víctima golpeándolo en la cabeza con una piedra.

La persona lesionada fue trasladada a un centro asistencial, donde se reporta en condición estable.

Las autoridades indicaron que Casco Fonseca será remitido por el delito de lesiones.