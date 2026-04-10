Eric Acuña: “Tenemos que ir a buscar el partido para avanzar a la siguiente fase”

El seleccionador de la Selecta femenina, Eric Acuña, alcanzará los 100 partidos dirigiendo a selecciones femeninas en su próximo encuentro, que se disputará en Trinidad y Tobago, en el último partido eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2027. El partido se jugará el viernes 17 de abril a las 4:00 p.m. en suelo caribeño.

En ese sentido y previo a partir el próximo martes 14 de abril a Puerto España, Acuña brindó una conferencia de prensa en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

Sobre el formato de competencia, Acuña reconoció su complejidad, aunque dejó claro que el equipo lo asume con responsabilidad. “El formato es duro, pero lo aceptamos. Nos toca enfrentarlo de la mejor manera posible y competir con lo que tenemos”, señaló.

La selección nacional femenina necesita puntuar en suelo caribeño para asegurar su clasificación a la siguiente fase, que se disputará en noviembre, con sede por definir.

El entrenador fue claro al referirse al objetivo inmediato del equipo. “Tenemos que ir a buscar el partido si queremos aspirar a algo más. Es un compromiso muy importante para nosotros y vamos a salir por el resultado”, afirmó.

Bajo la dirección de Eric Acuña, la Selecta femenina ha registrado importantes avances en los últimos años, entre ellos la clasificación invicta a la Copa Oro Femenina 2024, un hecho histórico para el país.

Además, el equipo conquistó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras disputar una final cerrada ante Costa Rica. A nivel internacional, la selección también ha escalado posiciones en el ranking FIFA, ubicándose actualmente en el puesto 83 y manteniéndose dentro del Top 100 mundial.

Este crecimiento ha sido acompañado por un trabajo integral en todas las categorías, sumando 99 partidos dirigidos entre selección mayor (41), sub-20 (24), sub-17 (26) y sub-15 (8).