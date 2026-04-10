Junior Achievement El Salvador y CVBOOK impulsan la empleabilidad juvenil con alianza estratégica

La organización Junior Achievement El Salvador anunció la firma de un acuerdo de entendimiento con la plataforma digital CVBOOK, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad juvenil mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La alianza busca facilitar la transición de los jóvenes desde los procesos de formación hacia su inserción en el mercado laboral, integrando soluciones digitales que permitan una conexión más directa con oportunidades de empleo.

Como parte del acuerdo, CVBOOK se incorporará como herramienta complementaria dentro de JALABS, el HUB de empleo y emprendimiento de Junior Achievement, donde los participantes podrán crear, gestionar y compartir su currículum en tiempo real.

Esta integración permitirá que los jóvenes egresados accedan a oportunidades reales de pasantías y empleo, impulsadas en conjunto con la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria, aliada estratégica en este proceso.

“El talento joven necesita soluciones que respondan a la realidad del mercado laboral. Esta alianza permitirá seguir consolidando nuestro modelo de preparación y vinculación con oportunidades reales de trabajo”, afirmó Ricardo Monterroza.

Ecosistema digital para el empleo

A través de esta colaboración, CVBOOK brindará acceso a su plataforma digital, acompañamiento en la creación de perfiles profesionales y mayor visibilidad del talento joven ante empresas aliadas, promoviendo un ecosistema más dinámico de oportunidades laborales.

Entre las principales áreas de trabajo conjunto destacan la digitalización de perfiles profesionales, la difusión de ofertas de empleo y pasantías, así como la realización de talleres y actividades formativas en empleabilidad.

Además, se contempla la integración de herramientas tecnológicas dentro de programas educativos, con el fin de preparar a los jóvenes con competencias acordes a las demandas actuales del mercado.

Apuesta por el talento joven

Este acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de renovación, y forma parte de la estrategia de Junior Achievement El Salvador para consolidarse como un actor clave en la transición de la educación hacia el empleo y el emprendimiento.

La organización, que forma parte de Junior Achievement Worldwide, cuenta con presencia en más de 100 países y ha impactado a millones de jóvenes a nivel global, promoviendo habilidades para el trabajo y la vida.

En El Salvador, con más de cinco décadas de trayectoria, Junior Achievement ha enfocado sus esfuerzos en brindar experiencias formativas que fortalezcan el liderazgo, la visión y las oportunidades de desarrollo de la juventud.

Con esta alianza, tanto Junior Achievement como CVBOOK reafirman su compromiso de impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a reducir las brechas de acceso al empleo en el país.