Mujer resulta gravemente lesionada tras ser atropellada en Chalatenango

Cruz Verde Salvadoreña reporto que una mujer resultó gravemente lesionada luego de ser atropellada sobre la calle al cantón Santa Bárbara.

La víctima fue atendida por socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña, quienes le brindaron asistencia en el lugar tras presentar múltiples lesiones de gravedad.

Debido a su condición, la mujer fue trasladada inicialmente a un centro asistencial; sin embargo, por la gravedad de las heridas, posteriormente fue evacuada vía aérea hacia un hospital en San Salvador para recibir atención especializada.

Las autoridades no han brindado más detalles sobre las circunstancias del accidente, mientras se mantienen las investigaciones del caso.