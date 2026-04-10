Inauguran en Ilopango la primera cancha del programa FIFA Arena en El Salvador

Este día se realizó la inauguración oficial de la primera obra del programa FIFA Arena en El Salvador, ubicada en el Complejo Educativo Reparto Valle Nuevo, en Ilopango.

El programa FIFA Arena, impulsado por la FIFA, consiste en la construcción de mini canchas de fútbol dentro de centros educativos, con el objetivo de fomentar el desarrollo deportivo en la niñez y juventud. A nivel global, la iniciativa busca la construcción de 1,000 canchas para el año 2031.

La línea de honor en el acto inaugural estuvo integrada por el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele; el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, René Martínez; el director de federaciones miembros para las Américas, Jair Bertoni; y el gerente de desarrollo de asociaciones miembro de FIFA, William Derek.

Este proyecto forma parte de una estrategia internacional que busca fortalecer el acceso al deporte y crear espacios adecuados para la práctica del fútbol en comunidades educativas.

presidente del INDES: “FIFA Arena representa la visión de crear espacios que transformen comunidades a través del deporte. Esta cancha es para ustedes, para que la aprovechen al máximo”.

Jair Bertoni, director de federaciones miembros Américas: “Para FIFA es un orgullo estar aquí inaugurando esta primera cancha. Este tipo de proyectos son los que realmente generan impacto y oportunidades para los niños”.

“Esta es la primera de varias canchas que esperamos se construyan en el país. Muy pronto estaremos inaugurando otra y esperamos seguir llevando este tipo de espacios a más centros educativos”, Presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele.