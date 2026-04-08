Herbert Aceituno gana bronce en el Asia-Oceanía Open Championships

Herbert Aceituno, del Programa Esfuerzo y Gloria, ganó medalla de bronce en la categoría -54 kilogramos del Bangkok 2026 Asia-Oceanía Open Championships, participación con la que la máxima figura del parapowerlifting salvadoreño abrió su calendario internacional de competencias.

El parapowerlifter aseguró el tercer lugar con 187 kilogramos en su primer intento, peso con el cual logró ubicarse momentáneamente en la primera posición, pero no tuvo el cierre esperado.

“Fue una competencia tal y como la esperábamos con rivales fuertes, ahora no se nos dio, pero vamos a seguir trabajando para poder representar al país. Nosotros queríamos competir con los mejores y es una experiencia que nos servirá para seguir mejorando”, comentó Herbert.

La medalla de oro quedó en poder del chino Jinglan Yang, con 189 kilogramos, mientras que la presea de plata fue para el saudí Adnan Noorsaeed, con 188 kg. En los siguientes dos levantamientos, Aceituno solicitó 189 kilogramos en la barra, pero fueron declarados no válidos por los jueces; sin embargo, los 187 kg le alcanzaron para estar en el podio.

En la categoría -54 kilogramos también compitieron los vietnamitas Phung Huynh y Benh An Nguyen, el kazajo David Degtyarev, medallista de oro paralímpico en Tokio 2020 y París 2021, y Hilman, de Indonesia.

El regional asiático le dio al salvadoreño sus primeros puntos del año para el ranking mundial y es parte de la ruta clasificatoria rumbo a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

Las siguientes competencias de Aceituno serán el Panamericano de Parapowerlifting, una Copa del Mundo y el Campeonato Mundial de Parapowewrlifting en Bahréin.