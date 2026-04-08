Shakira, a corazón abierto sobre sus momentos más duros: “Me rompí en mil pedazos”

La Nación

Shakira hizo balance de su pasado y dejó al descubierto el delicado proceso emocional que atravesó en uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante reveló cómo logró resignificar sus experiencias más duras y sobreponerse tras su polémica separación, cuatro años atrás, de Gerard Piqué.

Sin dar nombres, la estrella de la música latina contó cómo logró rehacer su vida y transformar el dolor en crecimiento. La ruptura, anunciada en junio de 2022 tras más de una década en pareja y dos hijos en común, significó un quiebre profundo en su historia personal, agravado por la repercusión mediática que alcanzó.

Sin embargo, la colombiana advierte hoy: “Las dificultades que tengo las convierto en motivo de broma. Al final, pasan tantas cosas todos los días…”, mencionó primero en una entrevista televisiva para el late show español Al cielo con ella, de La 1 de TVE.

Fue entonces cuando lanzó una de las confesiones más contundentes: “Me rompí, me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí a mí misma pieza por pieza”, compartió.

Esa reconstrucción emocional tuvo su traducción en el terreno artístico con el lanzamiento de su disco Las mujeres ya no lloran en 2024, una especie de diario íntimo a través del cual Shakira canaliza el dolor que experimentó por aquel entonces tras descubrir la infidelidad de su pareja. Sobre ese punto, señaló: “Hubo mucha gente que quiso callarme, pero la música es mi forma natural de expresarme”.

Y profundizó: “Todas las respuestas las encontré dentro de mí, de la mujer que tiene su propio poder”. Según resaltó, ese proceso “culmina con el grito a la libertad, las mujeres ya no lloran”. En ese sentido, recordó: “De las dificultades nadie está exento”.