Donald Trump asegura que ataques de Israel en Líbano no están incluidos en cese el fuego con Irán

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El conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano no fue incluido en un acuerdo de alto el fuego temporal entre Washington y Teherán, dijo este miércoles (08.04.2026) el presidente estadounidense, Donald Trump, a la cadena pública PBS.

Los libaneses «no fueron incluidos en el acuerdo», afirmó el mandatario norteamericano, según publicó en X la corresponsal de PBS News Hour, Liz Landers.

Preguntado en una entrevista telefónica con este medio sobre si estaba al tanto de los masivos bombardeos israelíes lanzados hoy sin previo aviso contra Beirut, Trump respondió: «Sí, ellos (Hezbolá) no estaban incluidos en el acuerdo».