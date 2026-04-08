Sancionan a conductor por no ceder el paso a unidad de Bomberos en Lourdes

Autoridades de tránsito sancionaron a un conductor que no cedió el paso a una unidad del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la cual se dirigía a atender un incendio de maleza en el sector de Lourdes, en Colón.

De acuerdo con el informe, el conductor del vehículo placas P 737 572 se encontraba distraído manipulando su teléfono celular, lo que provocó que no facilitara el paso al vehículo de emergencia.

Por esta acción, las autoridades aplicaron las sanciones correspondientes por no ceder el paso a un vehículo de emergencias, con una multa de $100, y por conducir haciendo uso del celular, con una multa de $150.

Las autoridades recordaron que ceder el paso a unidades de emergencia es fundamental, ya que cada minuto puede marcar la diferencia en la atención de incidentes que ponen en riesgo la vida de las personas.