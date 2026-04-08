Rescatan a persona atrapada tras accidente en Nejapa

Equipos de emergencia atendieron un accidente de tránsito registrado sobre la carretera antigua a Nejapa, en el distrito de Nejapa, donde una persona quedó atrapada entre los restos del vehículo.

El incidente fue atendido por el Equipo Táctico Operativo en coordinación con instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, quienes realizaron labores de rescate para liberar a la víctima.

Asimismo, los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el lugar, mientras se desarrollaban las maniobras para estabilizar al paciente.

Las autoridades continúan trabajando en la zona para completar las labores de rescate y determinar las causas del percance.