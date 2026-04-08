Irán aceptó la tregua y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, pero advirtió que “no significa el fin de la guerra”

La Nación

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció el miércoles que había aceptado un alto el fuego de dos semanas en la guerra y anunció que el estrecho de Ormuz estará abierto bajo control militar durante ese período.

El comunicado se difundió después de que Trump anunciara que dará marcha atrás a sus amenazas de atacar puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles iraníes, siempre que Teherán acepte un alto el fuego de dos semanas y reabra el estrecho de Ormuz, la vía fluvial por la que en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

También dijo que Irán ha propuesto un plan de paz “viable” de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

Irán aceptó la propuesta de alto el fuego de dos semanas de Pakistán tras intensos esfuerzos diplomáticos pakistaníes y la intervención de última hora de China, un aliado clave, que pidió a Irán flexibilidad y apaciguó las tensiones, en medio de la creciente preocupación por la devastación económica derivada de los daños a la infraestructura crítica, según dijeron tres funcionarios iraníes a The New York Times. Estos funcionarios indicaron que el alto el fuego fue aprobado por el nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Khamenei.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional también indicó que negociaría con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes.

“Se subraya que esto no significa el fin de la guerra”, dice el comunicado. “Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”, agrega el comunicado.

Ese organo también confirmó que presentó su propuesta de diez puntos a Estados Unidos a través de Pakistán, según informaron medios estatales.