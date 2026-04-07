Nuevas Ideas convoca a elecciones internas para definir candidaturas de 2027

La Nuevas Ideas, a través de su Comisión Nacional Electoral, anunció la convocatoria oficial a elecciones internas para la selección de candidatos a cargos de elección popular de cara a los comicios de 2027.

De acuerdo con el comunicado, el proceso permitirá elegir a los aspirantes a Presidente y Vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de concejos municipales.

Las elecciones internas se llevarán a cabo el domingo 12 de julio de 2026, mientras que el período de inscripción de precandidaturas ha sido establecido para el 28 de junio del mismo año.

La institución detalló que el instructivo completo del proceso será dado a conocer posteriormente a través de sus canales oficiales, con el objetivo de orientar a los afiliados sobre los requisitos y procedimientos.

La convocatoria fue emitida en San Salvador el 7 de abril de 2026, en cumplimiento de la normativa interna del partido y de la legislación vigente.