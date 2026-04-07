FAS venció a Dragón en la ida de los octavos de la Copa Copa Presidente 2026

Con una victoria de 1-5 sobre Dragón en el encuentro de ida de octavos de final, celebrado en el Estadio Juan Francisco Barraza, FAS se acerca a su objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Presidente GanaPlay 2026.

Los goles de los tigrillos llevaron la firma de Kevin Santamaría, quien sumó un doblete; Roberto Melgar y Luis Santana aportaron dos más y un autogol de Alexander Guevara. Por los locales anotó Bryan Argueta.

En los primeros cuatro minutos, FAS, por medio del capitán Santamaría, asustó al arquero Josael Saravia al encontrar un balón que pasó muy cerca de la meta migueleña.

El dominio de los santanecos y la dinámica de juego en la mitad del terreno de los locales se mantuvo y, al minuto 15, en una jugada en conjunto entre Melgar y Santamaría, llegó el 0-1 tras un disparo del capitán que no controló Saravia.

El 0-2 llegó al minuto 24’, en una falta sobre el atacante Eduardo Pinto, el capitán Santamaría se encargó de ejecutarla y ampliar la ventaja en el marcador.

La tercera anotación para FAS nació de un contraataque que finalizó Roberto Melgar al 36’. Mientras al minuto 42, Luis Santana aprovechó un descuido de la defensa Migueleños para poner el 0-4.

El descuento del cuadro local llegó en el segundo tiempo, tras una mala salida del arquero Jonathan Valle, que definió de primera Bryan Argueta al 66’. Con la inspiración que les dio el gol, los mitológicos se volcaron al ataque y Alexis Magaña probó los reflejos del guardameta tigrillo, sin embargo, Valle detuvo el disparo.

Cuando los locales estaban buscando descontar, en un contragolpe fasista la zaga se desconcentró y Alexander Guevara anotó en propia puerta al tratar de despejar el balón, colocando el 1-5 a favor de los visitantes.

El partido de vuelta se jugará el martes 21 de abril en el Estadio Óscar Alberto Quiteño a partir de las 7:00 de la tarde.