Trump anuncia suspensión de ataque a Irán y plantea posible acuerdo de paz



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de un ataque militar previsto contra Irán por un período de dos semanas, en lo que calificó como un paso hacia un posible acuerdo de paz en Medio Oriente.

Según el mandatario, la decisión se tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir, quienes solicitaron posponer el uso de la fuerza.

El anuncio también está condicionado a que Irán garantice la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio energético mundial.

Trump aseguró que ya se han cumplido los principales objetivos militares y que ambas naciones están avanzando en un acuerdo definitivo para una paz a largo plazo. Además, indicó que Estados Unidos recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, la cual consideran una base viable para continuar las negociaciones.

El mandatario destacó que este período de dos semanas permitirá afinar los detalles del acuerdo y avanzar hacia la resolución de uno de los conflictos más prolongados en la región.