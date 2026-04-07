Inter FA toma ventaja en la serie de octavos tras vencer a Zacatecoluca en Copa Presidente 2026 

Inter FA dio un paso firme hacia los cuartos de final tras imponerse 0-4 a Zacatecoluca en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Presidente 2026, disputado en el Estadio Nacional Las Delicias.

El equipo tecleño mostró su intención desde los primeros minutos, generando peligro con intentos de Andrés Rivas y Jonathan Reyes, que exigieron al portero Diego Urquilla con remates de media distancia, mientras que Zacatecoluca respondió con un desborde de William Flores y centro para Wilber Díaz que no logró concretarse.

Sin embargo, al minuto 19, Diego Coca abrió el marcador con una chilena, adelantando a Inter FA, y el panorama se complicó aún más para los locales al 32’, cuando Anderson Muños fue expulsado por doble amonestación, dejando a su equipo con 10 jugadores.

En el segundo tiempo, Inter FA mantuvo el control del partido y amplió la ventaja con el doblete de Coca al 65’, tras un remate de volea. Con un rival desgastado, Andrés Rivas al 75’ y Jairo Henríquez al 77’ sellaron la goleada.

En los minutos finales, Rivas fue expulsado por doble amonestación al 90+1’, en una acción sin mayor incidencia en el resultado. Además, el delantero destacó su actuación. “Siempre trato de aportar al equipo y buscar los goles. Hoy se me dio y espero seguir aportando con más anotaciones”, dijo Coca.

El duelo de vuelta se disputará el miércoles 22 de abril a las 5:00 p.m., nuevamente en el Estadio Nacional Las Delicias.